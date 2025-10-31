Россиянин Андрей Зубков стал 10-м игроком Единой лиги, достигшим отметки в 2500 очков
Российский тяжёлый форвард МБА-МАИ Андрей Зубков достиг отметки в 2500 очков в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
95 : 87
Самара
Самарская область
МБА-МАИ: Трушкин - 24, Барашков - 14, Зубков - 14, Зайцев - 12, Савков - 10, Платунов - 8, Певнев - 6, Балашов - 3, Исмаилов - 2, Личутин - 2, Комолов, Адайкин
Самара: Михайловский - 29, Чебуркин - 23, Минченко - 18, Чеваренков - 8, Кузнецов - 4, Шейко - 3, Пивцайкин - 2, Саврасов, Великородный, Косяков, Чикарев
Это достижение покорилось Зубкову в недавнем матче регулярного чемпионата с «Самарой» (95:87), где он набрал 14 очков за 26,5 минуты на площадке. В настоящий момент в общей сложности на его счету 2512 очков.
Зубков стал 10-м игроком в лиге, перешедшим отметку.
В нынешнем сезоне Единой лиги Андрей к данному моменту принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 13,3 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 1,9 передачи.
