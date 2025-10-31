«Я увидел величие». Перкинс выделил игрока «Лейкерс» на фоне травм Леброна и Дончича

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о выступлении атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (116:115). Ривз в этой встрече набрал 28 очков, один подбор и 16 передач. Лидеры «озёрников» Леброн Джеймс и Лука Дончич из-за травм участие в матче не принимали.

«Мы знаем, что он умеет забивать. Мы уважаем его дриблинг и способность создавать моменты для себя и партнёров. Но прошлой ночью я увидел величие. Вы слышали меня последние четыре-пять лет — я всегда говорю о суперзвёздах: когда игрок может реализовать своё и при этом делать лучше окружающих, — это и есть настоящая звезда. Именно это мы видели прошлой ночью. Остин Ривз, настоящий генерал площадки, делал партнёров лучше. Джейк Ларэвиа — матч карьеры. Руи Хатимура великолепен. Деандре Эйтон точно бросает со своих любимых 15 футов. Чёрт возьми, вот что я видел прошлой ночью — величие», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.

Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд: