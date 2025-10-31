Владимир Гомельский ответил, должен ли ЦСКА отказаться от планов по возвращению в Евролигу

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о московском ЦСКА. У специалиста поинтересовались, не должны ли армейцы отказаться от планов по возвращению в Евролигу, учитывая отстранение от турнира, которое продолжается уже не один год.

«Напомню, что все международные спортивные организации, начиная с МОК, международных федераций по видам спорта, международных профессиональных спортивных лиг, принимали решения об отстранении российских сборных, отдельных спортсменов и клубов от участия в своих соревнованиях под огромным политическим давлением. При этом главным инструментом такого давления была угроза лишить денег. То есть надавить на спонсоров и телекомпании, чтобы не давали денег и покупали права трансляций. Практически это означало следующее: либо они отстраняют россиян, либо прекращают своё существование.

Евролига честно передала всю эту информацию ЦСКА. И менеджмент ЦСКА строит свои отношения с Евролигой очень перспективно и правильно. Понятно же, что отстранение когда-нибудь закончится. Необходимо сейчас решить, что делать в изменившихся обстоятельствах. Чувство собственного достоинства в иных обстоятельствах не стоит путать с откровенной глупостью», – написал Гомельский.

Напомним, Евролига приняла решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины.

