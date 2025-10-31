Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил, должен ли ЦСКА отказаться от планов по возвращению в Евролигу

Владимир Гомельский ответил, должен ли ЦСКА отказаться от планов по возвращению в Евролигу
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о московском ЦСКА. У специалиста поинтересовались, не должны ли армейцы отказаться от планов по возвращению в Евролигу, учитывая отстранение от турнира, которое продолжается уже не один год.

«Напомню, что все международные спортивные организации, начиная с МОК, международных федераций по видам спорта, международных профессиональных спортивных лиг, принимали решения об отстранении российских сборных, отдельных спортсменов и клубов от участия в своих соревнованиях под огромным политическим давлением. При этом главным инструментом такого давления была угроза лишить денег. То есть надавить на спонсоров и телекомпании, чтобы не давали денег и покупали права трансляций. Практически это означало следующее: либо они отстраняют россиян, либо прекращают своё существование.

Евролига честно передала всю эту информацию ЦСКА. И менеджмент ЦСКА строит свои отношения с Евролигой очень перспективно и правильно. Понятно же, что отстранение когда-нибудь закончится. Необходимо сейчас решить, что делать в изменившихся обстоятельствах. Чувство собственного достоинства в иных обстоятельствах не стоит путать с откровенной глупостью», – написал Гомельский.

Напомним, Евролига приняла решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины.

Материалы по теме
«Реал» и «Барселона» всерьёз рассматривают возможность ухода из Евролиги — Gazzetta.gr

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android