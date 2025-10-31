«Может, Леброн и не нужен?» Эксперт высказался о владельцах «Лейкерс»

Североамериканский журналист и известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Коухерд отметил выступление атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза в последних матчах команды.

«Вчера вечером, глядя на Остина Ривза, вспомнил о новых владельцах. Это уже не семья Басс – им Леброн был нужен шесть с половиной лет. Он продавал билеты. Команда была в хаосе до Леброна. А новые владельцы «Лейкерс», у которых много денег и долгосрочные планы, думают: «Может, Леброн нам и не нужен?»

На мой взгляд, единственные две абсолютные величины на будущее — Лука и Джей Джей Реддик. В современной лиге уже не правят «большие тройки». Это лига дуэтов, но, возможно, у Лейкерс своя «большая тройка» — Дончич, Реддик и Остин Ривз. Новые владельцы ясно дали понять, что Реддик и Дончич – их будущее. А Ривз по сравнению с Леброном обходится дешевле, он моложе, здоровее, скажем прямо, доставляет меньше хлопот», — сказал Коухерд в видео на своей странице в социальных сетях.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»: