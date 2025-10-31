Скидки
Баскетбол

В Единой лиге заявили, что у обзоров её матчей просмотров больше, чем у хайлайтов НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мыслями об интересе к баскетболу в России. Как отметил Кущенко, лига не только собирает полные арены по всей стране, но и показывает впечатляющие цифры на трансляциях и обзорах.

«Здорово, что баскетбола в России стало много, он интересен людям. Посмотрите, матч ЦСКА — «Уралмаш», среда, вечер, почти весь нижний ярус «Мегаспорта» в Москве забит. Это показатель того, что зрителю интересно вживую посмотреть на баскетбол. Во многих локациях, где проходят матчи Единой лиги ВТБ собираются полные залы, даже в рабочие дни. Про выходные даже говорить не буду, прайм-тайм. Плюс мы собираем очень хорошие цифры на трансляциях и обзорах. Наш новый партнёр «ВКонтакте» говорит, что у обзоров матчей Единой лиги ВТБ просмотров больше, чем у хайлайтов НБА. Для нас это очень приятно и показательно», — приводит слова Кущенко Legalbet.

