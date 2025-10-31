Гомельский указал клубы, которые сейчас играют в самый комбинационный баскетбол в НБА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые сейчас играют в самый комбинационный баскетбол.
– Какая команда, по вашим наблюдениям, играет сегодня в самый комбинационный баскетбол в НБА?
– Последите за «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс» и «Хьюстон Рокетс», – написал Гомельский.
Ранее специалист ответил, боится ли российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин брать на себя ответственность в НБА.
