Гомельский указал клубы, которые сейчас играют в самый комбинационный баскетбол в НБА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые сейчас играют в самый комбинационный баскетбол.

– Какая команда, по вашим наблюдениям, играет сегодня в самый комбинационный баскетбол в НБА?

– Последите за «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс» и «Хьюстон Рокетс», – написал Гомельский.

Ранее специалист ответил, боится ли российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин брать на себя ответственность в НБА.

Материалы по теме Владимир Гомельский ответил, боится ли Дёмин брать на себя ответственность в НБА

«Бруклин» устроил для Дёмина розыгрыш с «пауком» в коробке: