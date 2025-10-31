Скидки
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

В «Зените» актуализировали информацию о травмах игроков

В «Зените» актуализировали информацию о травмах игроков
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила о травмах трёх ключевых игроков и о сроках их возвращения в строй.

«Георгий Жбанов получил повреждение 24 октября в выездном матче с «Пари Нижний Новгород». Сейчас форвард тренируется вместе с основной командой сине-бело-голубых и в скором времени вернётся в полное распоряжение тренерского штаба.

Ненад Димитриевич получил перелом пальца на тренировке и занимается по индивидуальной программе. Восстановление защитника петербуржцев проходит согласно прогнозам медицинского штаба.

У Андре Роберсона имеется мышечно-фасциальное повреждение. Он тренируется индивидуально, процесс восстановления идёт в соответствии с ожиданиями специалистов», — гласит сообщение пресс-службы «Зенита».

Комментарии
