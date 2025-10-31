Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оу, конечно». Дюрант заявил, что не стал бы переходить в клуб НБА из небольшого города

«Оу, конечно». Дюрант заявил, что не стал бы переходить в клуб НБА из небольшого города
Комментарии

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, заявил, что не согласился бы переходить в команду лиги, находящуюся в небольшом городе.

«Отказался бы я от перехода в команду из небольшого города? Оу, конечно. Если меня обменяют в «Шарлотт» или «Милуоки», какую-то глушь, скажу «нет».

Ничего не имею против этих городов. Просто говорю, что не представляю, чтобы меня обменяли в какой-нибудь из этих городов и сделали это в середине сезона», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.

Материалы по теме
«Оклахома» не простит Дюранта даже с титулом. Он — вечный враг №1
«Оклахома» не простит Дюранта даже с титулом. Он — вечный враг №1
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android