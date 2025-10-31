«Оу, конечно». Дюрант заявил, что не стал бы переходить в клуб НБА из небольшого города

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, заявил, что не согласился бы переходить в команду лиги, находящуюся в небольшом городе.

«Отказался бы я от перехода в команду из небольшого города? Оу, конечно. Если меня обменяют в «Шарлотт» или «Милуоки», какую-то глушь, скажу «нет».

Ничего не имею против этих городов. Просто говорю, что не представляю, чтобы меня обменяли в какой-нибудь из этих городов и сделали это в середине сезона», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.