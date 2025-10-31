Арсич рассказал, что нужно «Енисею» для успеха в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
Встреча пройдёт 1 ноября, начало матча запланировано на 14:00 мск.
«Зенит» – очень сильная команда и один из претендентов на чемпионство. Наша основная задача – сохранить баланс на подборах, чтобы контролировать их снайперов. Также нужно сыграть надёжно в защите, поддерживать коммуникацию и не позволить сопернику делать много открытых бросков.
Из-за отсутствия Пойтресса на площадке будут игроки, способные попасть из-за дуги, поэтому их атакующий потенциал остаётся высоким. Надеюсь, и у нас пойдёт бросок. После первой победы нам стало легче психологически – начинает появляться командная химия. Хочется показать свой максимум и порадовать болельщиков хорошей игрой», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярской команды.