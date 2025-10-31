Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дом Шея Гилджес-Александера в Оклахоме был ограблен во время матча — News9

Дом Шея Гилджес-Александера в Оклахоме был ограблен во время матча — News9
Комментарии

Чемпион НБА прошлого сезона, разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал жертвой ограбления дома. Об этом сообщает News9.

Ограбление произошло во время домашнего матча «Оклахомы» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс».

Это далеко не первый случай ограблений домов известных спортсменов в США. В прошлом году серия подобных случаев завершилась арестом организованной международной преступной группы.

Напомним, в финальной серии плей-офф НБА прошлого сезона команда Шея «Оклахома» одержала победу над «Индианой Пэйсерс» в семиматчевом противостоянии. Кроме того, канадский баскетболист был признан самым ценным игроком финальной серии.

Сейчас читают:
Гегемония MVP НБА без вопросов. Шей Гилджес-Александер навалил 55 очков!
Гегемония MVP НБА без вопросов. Шей Гилджес-Александер навалил 55 очков!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android