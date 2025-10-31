Дом Шея Гилджес-Александера в Оклахоме был ограблен во время матча — News9

Чемпион НБА прошлого сезона, разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал жертвой ограбления дома. Об этом сообщает News9.

Ограбление произошло во время домашнего матча «Оклахомы» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс».

Это далеко не первый случай ограблений домов известных спортсменов в США. В прошлом году серия подобных случаев завершилась арестом организованной международной преступной группы.

Напомним, в финальной серии плей-офф НБА прошлого сезона команда Шея «Оклахома» одержала победу над «Индианой Пэйсерс» в семиматчевом противостоянии. Кроме того, канадский баскетболист был признан самым ценным игроком финальной серии.