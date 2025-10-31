Энтони Дэвис раскрыл долгосрочные планы «Далласа» на Купера Флэгга

32-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции центрового в техасском клубе «Даллас Маверикс», Энтони Дэвис высказался о целях команды на новичка Купера Флэгга, который был выбран под первым номером на драфте НБА в 2025 году.

«Мы хотим, чтобы Купер оставался уверенным в себе, но при этом не волновался о давлении. Мне, Джейсону Кидду удаётся с ним справиться. Когда Кайри вернётся, он тоже преодолеет его. Хотим, чтобы Купер выходил и просто играл в баскетбол.

Гораздо большее давление будет на нём, когда через три года или пять лет мы покинем лигу. Флэгг великолепен, поэтому хотели бы, чтобы он совершенствовался, и не хотели бы торопиться», — приводит слова Дэвиса ESPN.