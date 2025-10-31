Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Локомотива-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
«Локо» — традиционно один из сильнейших клубов лиги, матчи с этой командой всегда получаются сложными, и мы ожидаем подобного матча завтра. Нам необходимо пользоваться моментом и показывать такой же хороший баскетбол, какой показывали в предыдущих встречах. Надеюсь, нас придёт поддержать большое количество болельщиков, а мы сможем вознаградить их победой», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.
Встреча состоится в Москве 1 ноября, начало — в 19:30 мск.