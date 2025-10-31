Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Локомотива-Кубань»

Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Локомотива-Кубань»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локо» — традиционно один из сильнейших клубов лиги, матчи с этой командой всегда получаются сложными, и мы ожидаем подобного матча завтра. Нам необходимо пользоваться моментом и показывать такой же хороший баскетбол, какой показывали в предыдущих встречах. Надеюсь, нас придёт поддержать большое количество болельщиков, а мы сможем вознаградить их победой», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Встреча состоится в Москве 1 ноября, начало — в 19:30 мск.

Материалы по теме
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android