Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Локомотива-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локо» — традиционно один из сильнейших клубов лиги, матчи с этой командой всегда получаются сложными, и мы ожидаем подобного матча завтра. Нам необходимо пользоваться моментом и показывать такой же хороший баскетбол, какой показывали в предыдущих встречах. Надеюсь, нас придёт поддержать большое количество болельщиков, а мы сможем вознаградить их победой», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Встреча состоится в Москве 1 ноября, начало — в 19:30 мск.