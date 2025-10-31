Скидки
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Инсайдер категорично высказался насчёт будущего Леброна

Инсайдер категорично высказался насчёт будущего Леброна
Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания категорично высказался насчёт слухов о потенциальном уходе 40-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающего на позиции лёгкого форварда, соотечественника Леброна Джеймса из калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

«До сих пор неизвестно, где продолжит карьеру Леброн. На мой взгляд, этот вопрос остаётся открытым. Думаю, даже сам Леброн пока не уверен, как именно завершится эта история. Он, конечно, может остаться в «Лейкерс», но сейчас он свободный агент», — приводит слова Чарании аккаунт Clutch Points.

