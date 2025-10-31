«Жду матча с большим интересом». Главный тренер «Локо» Юдин назвал рецепт победы над ЦСКА

Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался насчёт предстоящего матча с московским ЦСКА, который начнётся завтра, 1 ноября, в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив-Кубань Краснодар

«Как победить ЦСКА? Предельно выложиться в нападении и свести к минимуму ошибки в защите. Нужна максимальная концентрация. Жду матча с большим интересом. Я впервые сыграю в этом зале на другой стороне, против тренера, с которым мы восемь лет работали в одном штабе и которого могу назвать своим хорошим приятелем. Мне сказали, что достаточно много людей придёт на трибуны поболеть за нашу команду. Поддержка всегда приятна, особенно на выездных матчах. Постараемся удивить соперника и порадовать наших болельщиков», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.