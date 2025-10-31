Чарльз Баркли раскритиковал современную НБА за отношение к работе тренеров

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли выступил с критикой в адрес игроков организации за отношение к работе тренеров.

«В моё время, когда тренер критиковал игроков, это называлось хорошей работой с его стороны. Когда тренеры позволяют себе подобное сейчас, они называют это ненавистью. Поэтому эти бездельники сводят меня с ума… Это не критика, а тренерская работа», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.

Чарльз выступал на профессиональном уровне с 1984 по 2000 год. Он играл за такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Финикс Санз» и «Хьюстон Рокетс».