Секулич поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Енисеем»

Главный тренер «Зенита» Александер Секулич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча пройдёт 1 ноября, её начало запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Они команда. «Енисей» играет в хороший баскетбол. Они показывают, что могут конкурировать, соперничать. Они также играют против хороших команд. Красноярцы демонстрируют класс, у них качественные игроки, отличный тренер, который работает там больше двух лет.

«Зениту» всегда непросто играть там, поэтому нам нужно ехать туда с уверенностью в своих действиях, особенно с оборонительным настроем, чтобы защищаться наилучшим образом, потому что мы не хотим, чтобы эта команда, способная забивать, набрала много очков», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.