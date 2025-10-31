Скидки
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Секулич поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Енисеем»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александер Секулич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча пройдёт 1 ноября, её начало запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Они команда. «Енисей» играет в хороший баскетбол. Они показывают, что могут конкурировать, соперничать. Они также играют против хороших команд. Красноярцы демонстрируют класс, у них качественные игроки, отличный тренер, который работает там больше двух лет.

«Зениту» всегда непросто играть там, поэтому нам нужно ехать туда с уверенностью в своих действиях, особенно с оборонительным настроем, чтобы защищаться наилучшим образом, потому что мы не хотим, чтобы эта команда, способная забивать, набрала много очков», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

