Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Монако — Панатинаикос, результат матча 30 октября 2025, счёт 92:84, Евролига-2025/2026

«Монако» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге, Майк Джеймс набрал 13 очков
В Монако завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и греческий «Панатинаикос». Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 92:84.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
31 октября 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
92 : 84
Панатинаикос
Афины, Греция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Грант, Kouzeloglou, Нанн, Толиопулос, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 15 очков, совершивший четыре подбора и отдавший пять результативных передач. 13 очков и восемь передач на свой счёт записал Майк Джеймс.

В составе «Панатинаикоса» 26 очков, три передачи и два подбора в активе Кендрика Нанна. 14 очков на счету Костаса Слукаса. 13 очков и четыре подбора на свой счёт записал Хуанчо Эрнангомес.

«Монако» одержал вторую победу в Евролиге кряду. «Панатинаикос» потерпел второе поражение в последних трёх встречах регулярного чемпионата.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
