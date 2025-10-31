«Монако» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге, Майк Джеймс набрал 13 очков

В Монако завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и греческий «Панатинаикос». Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 92:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 15 очков, совершивший четыре подбора и отдавший пять результативных передач. 13 очков и восемь передач на свой счёт записал Майк Джеймс.

В составе «Панатинаикоса» 26 очков, три передачи и два подбора в активе Кендрика Нанна. 14 очков на счету Костаса Слукаса. 13 очков и четыре подбора на свой счёт записал Хуанчо Эрнангомес.

«Монако» одержал вторую победу в Евролиге кряду. «Панатинаикос» потерпел второе поражение в последних трёх встречах регулярного чемпионата.