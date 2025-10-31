Стало известно, примет ли Лука Дончич участие в предстоящем матче с «Мемфис Гриззлиз»
26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич вероятнее всего примет участие в предстоящем матче с командой «Мемфис Гриззлиз», который состоится завтра, 1 ноября, и начнётся в 4:30 мск. Об этом сообщил инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.
Отметим, Дончич не играл последнюю неделю из-за травм пальца и ноги. В двух встречах регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Лука набирал в среднем 46 очков, делал 11,5 подбора и 5,8 результативной передачи.
Ранее стало известно, что Дончич установил новый рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того как набрал 49 очков в матче с «Миннесотой Тимбервулвз».
