Остин Ривз стал шестым игроком в истории НБА, сделавшим 30+10 в первых пяти матчах сезона

27-летний защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кому удалось набрать 30+ очков и сделать 10+ передач в первых пяти матчах сезона лиги. На это обратил внимание аккаунт NBA Communications в социальной сети Х.

Топ-6 игроков в истории НБА, кому удалось набрать 30+ очков и сделать 10+ передач в первых пяти матчах сезона лиги.