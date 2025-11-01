Остин Ривз стал шестым игроком в истории НБА, сделавшим 30+10 в первых пяти матчах сезона
27-летний защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кому удалось набрать 30+ очков и сделать 10+ передач в первых пяти матчах сезона лиги. На это обратил внимание аккаунт NBA Communications в социальной сети Х.
Топ-6 игроков в истории НБА, кому удалось набрать 30+ очков и сделать 10+ передач в первых пяти матчах сезона лиги.
- Оскар Робертсон (1961-1962; 1966-1967).
- Нэйт Арчибальд (1972-1973).
- Джеймс Харден (2016-2017).
- Расселл Уэстбрук (2016-2017).
- Никола Йокич (2024-2025).
- Остин Ривз (2025-2026).
