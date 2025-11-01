Дабл-дабл Милутинова помог «Олимпиакосу» обыграть «Хапоэль»

В Пирее (Греция) завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 62:58.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Саша Везенков, набравший 14 очков и совершивший четыре подбора. Дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов собрал Никола Милутинов.

В составе «Хапоэля» 13 очков, три передачи и два подбора в активе Антонио Блэйкни. 10 очков набрал Василие Мицич

«Олимпиакос» одержал третью победу в четырёх последних матчах в Евролиге. «Хапоэль» потерпел первое поражение в пяти последних встречах.