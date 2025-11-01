Скидки
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Монако — Панатинаикос, результат матча 31 октября 2025, счёт 62:58, Евролига-2025/2026

Дабл-дабл Милутинова помог «Олимпиакосу» обыграть «Хапоэль»
Комментарии

В Пирее (Греция) завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 62:58.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
31 октября 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
62 : 58
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Холл, Маккиссик, Фурнье
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Саша Везенков, набравший 14 очков и совершивший четыре подбора. Дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов собрал Никола Милутинов.

В составе «Хапоэля» 13 очков, три передачи и два подбора в активе Антонио Блэйкни. 10 очков набрал Василие Мицич

«Олимпиакос» одержал третью победу в четырёх последних матчах в Евролиге. «Хапоэль» потерпел первое поражение в пяти последних встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

