23 очка Ларкина не спасли «Анадолу Эфес» от поражения в матче с «Басконией»

В Витории (Испания) завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались местная «Баскония» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой «Басконии» со счётом 86:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, на счету которого 20 очков и пять подборов. Маттео Спаньоло набрал 19 очков и совершил четыре подбора.

В составе «Анадолу Эфес» 23 очка набрал Шейн Ларкин. 16 очков и шесть подборов в активе Ника Уэйлер-Бэбба. 10 очков и четыре подбора на счету Роландса Шмитса.

«Баскония» одержала вторую победу в Евролиге кряду. «Анадолу Эфес» потерпел третье поражение в четырёх последних встречах.