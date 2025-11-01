Скидки
Баскония — Анадолу Эфес, результат матча 30 октября 2025, счёт 86:75, Евролига-2025/2026

23 очка Ларкина не спасли «Анадолу Эфес» от поражения в матче с «Басконией»
Комментарии

В Витории (Испания) завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались местная «Баскония» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой «Басконии» со счётом 86:75.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
31 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
86 : 75
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш, Храбар
Анадолу Эфес: Ларкин, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дозьер, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, на счету которого 20 очков и пять подборов. Маттео Спаньоло набрал 19 очков и совершил четыре подбора.

В составе «Анадолу Эфес» 23 очка набрал Шейн Ларкин. 16 очков и шесть подборов в активе Ника Уэйлер-Бэбба. 10 очков и четыре подбора на счету Роландса Шмитса.

«Баскония» одержала вторую победу в Евролиге кряду. «Анадолу Эфес» потерпел третье поражение в четырёх последних встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
«Монако» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге, Майк Джеймс набрал 13 очков
