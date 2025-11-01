Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Партизан — Барселона, результат матча 30 октября 2025, счёт 76:78, Евролига-2025/2026

38 очков Шенгелии и Клайберна на двоих помогли «Барселоне» одолеть «Партизан»
Комментарии

В Белграде (Сербия) завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 78:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
31 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
76 : 78
Барселона
Барселона, Испания
Партизан: Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 24 очка, совершивший пять подборов и отдавший пять результативных передач. 14 очков в активе Уилла Клайберна.

В составе «Партизана» 21 очко, два подбора и три передачи на счету Дуэйна Вашингтона. Дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов на счету Тайрика Джонса.

«Барселона» одержала вторую победу в Евролиге кряду. «Партизан» потерпел третье поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Реал» и «Барселона» всерьёз рассматривают возможность ухода из Евролиги — Gazzetta.gr
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android