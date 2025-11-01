38 очков Шенгелии и Клайберна на двоих помогли «Барселоне» одолеть «Партизан»

В Белграде (Сербия) завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 78:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 24 очка, совершивший пять подборов и отдавший пять результативных передач. 14 очков в активе Уилла Клайберна.

В составе «Партизана» 21 очко, два подбора и три передачи на счету Дуэйна Вашингтона. Дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов на счету Тайрика Джонса.

«Барселона» одержала вторую победу в Евролиге кряду. «Партизан» потерпел третье поражение подряд.