Евролига: результаты матчей 31 октября

В пятницу, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре встречи. «Чемпионат» представляет результаты прошедших матчей.

Евролига. Результаты регулярного чемпионата 31 октября:

«Монако» — «Панатинаикос» — 92:84;

«Олимпиакос» — «Хапоэль» Тель Авив — 62:58;

«Партизан» — «Барселона» — 76:78;

«Баскония» — «Анадолу Эфес» — 86:75.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает сербская «Црвена Звезда», в активе которой шесть побед и два поражения. Вторую строчку занимает «Жальгирис» из Каунаса (Литва) — шесть побед и два поражения. Топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает тель-авивский «Хапоэль».