Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты матчей 31 октября

Евролига: результаты матчей 31 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре встречи. «Чемпионат» представляет результаты прошедших матчей.

Евролига. Результаты регулярного чемпионата 31 октября:

«Монако» — «Панатинаикос» — 92:84;
«Олимпиакос» — «Хапоэль» Тель Авив — 62:58;
«Партизан» — «Барселона» — 76:78;
«Баскония» — «Анадолу Эфес» — 86:75.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает сербская «Црвена Звезда», в активе которой шесть побед и два поражения. Вторую строчку занимает «Жальгирис» из Каунаса (Литва) — шесть побед и два поражения. Топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает тель-авивский «Хапоэль».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Владимир Гомельский ответил, должен ли ЦСКА отказаться от планов по возвращению в Евролигу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android