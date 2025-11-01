«Даллас» представил статус Дэвиса, закончившего последний матч досрочно из-за травмы

Лидер «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис пропустит завтрашнюю ближайший матч регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс», а также не выйдет на площадку в матче с «Хьюстон Рокетс», после чего его состояние будет повторно оценено, когда команда вернется в Даллас. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что Дэвису сделали МРТ, в результате чего у него было обнаружено лёгкое растяжение икроножной мышцы.

Напомним, Энтони почувствовал дискомфорт в последнем матче команды с «Индианой Пэйсерс» (107:105), где провёл на площадке менее семи минут.

