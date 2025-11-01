Чарльз Баркли — о травме Леброна: называйте как угодно, но он просто старый

Член Зала славы НБА и аналитик Чарльз Баркли прокомментировал отсутствие лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в стартовых матчах регулярного сезона. По мнению Баркли, «Лейкерс» просто дают 40-летнему форварду время адаптироваться, а разговоры о травме — лишь формальность.

«Он просто старый. Все стареют. Он говорит, что это ишиас. Знаете, что это значит? Да, болит спина. У всех пожилых людей болит спина. У всех. Можно называть это как угодно — ишиасом, каким-то медицинским термином, но Леброн просто старый», — сказал Баркли на канале The Dan Patrick Show в YouTube.

Ранее главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Реддик сообщил, что Джеймс близок к возвращению и может дебютировать в регулярном чемпионате в ближайшее время.

