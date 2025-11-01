Названа сумма, которую Остин Ривз может получить по новому контракту с «Лейкерс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз может подписать один из самых прибыльных контрактов среди игроков, не являющихся участниками Матча всех звёзд. Как рассказал инсайдер ESPN Тим Бонтемпс, спортсмен может рассчитывать на $ 30 млн в год по новому соглашению.

«Согласно мнению в лиге, $ 30 млн в год — это абсолютный минимум для контракта Ривза», — сказал инсайдер.

27-летний Ривз стал самым результативным игроком «Лейкерс» на старте сезона-2025/2026, взяв на себя роль лидера в отсутствие травмированных Леброна Джеймса и Луки Дончича. В пяти матчах регулярного чемпионата Остин набирает в среднем 34,2 очка, 10 передач, 5,6 подбора и 1,8 перехвата при 52,5% реализации бросков с игры, 38,5% — трёхочковых и 89,7% — штрафных.

Ривз подписал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт на $ 54 млн летом 2023 года. Игрок имеет опцию на сезон-2026/2027, но, как ожидается, откажется от неё, чтобы летом 2026 года выйти на рынок свободных агентов и подписать более выгодное соглашение.

