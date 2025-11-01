«Нетс» задрафтовали анти-Бена Симмонса». Известный портал обыграл статистику Дёмина в НБА

Известный портла Clutch Points обратил внимание на необычную статистику первых матчей российского новичка «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нетс» только что задрафтовали анти-Бена Симмонса. Забудьте всё, что знали о выборе бросков. После первых 22 попыток в сезоне новичок Егор Дёмин решил, что три — это новые два. 22 броска с игры. Ноль — с двухочковой дистанции. У «Бруклина» теперь новая философия: «Или выкладывайся по полной, или сиди дома… но только из-за дуги», — говорится в публикации издания.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте-2025 под восьмым номером. В НБА Егор также выступает под восьмым номером.

Отметим, что Бен Симмонс за всю карьеру в НБА (с 2017 года) совершил 36 попыток бросков из-за дуги, из которых реализовал пять.

«Бруклин» устроил для Дёмина розыгрыш с «пауком» в коробке: