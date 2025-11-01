Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нетс» задрафтовали анти-Бена Симмонса». Известный портал обыграл статистику Дёмина в НБА

«Нетс» задрафтовали анти-Бена Симмонса». Известный портал обыграл статистику Дёмина в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный портла Clutch Points обратил внимание на необычную статистику первых матчей российского новичка «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нетс» только что задрафтовали анти-Бена Симмонса. Забудьте всё, что знали о выборе бросков. После первых 22 попыток в сезоне новичок Егор Дёмин решил, что три — это новые два. 22 броска с игры. Ноль — с двухочковой дистанции. У «Бруклина» теперь новая философия: «Или выкладывайся по полной, или сиди дома… но только из-за дуги», — говорится в публикации издания.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте-2025 под восьмым номером. В НБА Егор также выступает под восьмым номером.

Отметим, что Бен Симмонс за всю карьеру в НБА (с 2017 года) совершил 36 попыток бросков из-за дуги, из которых реализовал пять.

Сейчас читают:
Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян
Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян

«Бруклин» устроил для Дёмина розыгрыш с «пауком» в коробке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android