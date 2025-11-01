Джоэл Эмбиид смазал решающий трёхочковый, который мог выиграть матч Кубка НБА
Сегодня, 1 ноября, завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 109:108 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Эмбиид - 20, Убре - 17, Эджкомб - 17, Гримс - 16, Драммонд - 6, Эдвардс - 2, Бона - 2, Уокер - 2, Лоури, Уотфорд, Брум, Гордон
Бостон Селтикс: Браун - 32, Саймонс - 19, Уайт - 15, Притчард - 15, Гарза - 9, Тиллман - 5, Гонсалес - 5, Кета - 4, Хозер - 3, Майнотт - 2, Уолш, Шейерман, Буше
Примечательно, что центровой и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид мог бы стать главным героем матча.
За 3,5 секунды до окончания основного времени игроки «Сиксерс» ввели мяч из-за боковой, и по итогам он оказался у Эмбиида. Джоэл попытался реализовать трёхочковый бросок, который мог бы принести его команде победу, но центровой не попал в кольцо.
Видео можно посмотреть на канале Amazon Prime Video Sport в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
