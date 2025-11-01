Джоэл Эмбиид смазал решающий трёхочковый, который мог выиграть матч Кубка НБА

Сегодня, 1 ноября, завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 109:108 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что центровой и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид мог бы стать главным героем матча.

За 3,5 секунды до окончания основного времени игроки «Сиксерс» ввели мяч из-за боковой, и по итогам он оказался у Эмбиида. Джоэл попытался реализовать трёхочковый бросок, который мог бы принести его команде победу, но центровой не попал в кольцо.

Видео можно посмотреть на канале Amazon Prime Video Sport в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.