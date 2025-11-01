«Чикаго» стартовал в сезоне НБА с лучшим балансом побед и поражений с эпохи Джордана

Сегодня, 1 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 135:125 в пользу домашней команды.

Стоит отметить, что эта победа стала уже пятой кряду для «Чикаго» в начале регулярного сезона НБА. Более того, команда повторила свой лучший старт с сезона-1996/1997, когда в её рядах выступал легендарный Майкл Джордан.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джош Гидди, который набрал 32 очка, сделал 10 подборов и отдал девять результативных передач. Центровой Никола Вучевич добавил к победе 26 очков и семь подборов.