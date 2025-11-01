Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Чикаго» стартовал в сезоне НБА с лучшим балансом побед и поражений с эпохи Джордана

«Чикаго» стартовал в сезоне НБА с лучшим балансом побед и поражений с эпохи Джордана
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 135:125 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
135 : 125
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Гидди - 32, Вучевич - 26, Досунму - 22, Бузелис - 13, Хаертер - 12, Смит - 10, Уильямс - 9, Джонс - 8, Окоро - 3, Картер, Терри, Филлипс, Эссанг
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Ануноби - 26, Бриджес - 23, Таунс - 22, Макбрайд - 8, Кларксон - 6, Робинсон - 4, Шамет - 4, Ябуселе - 3, Харт, Дадье, Колек, Диавара, Хукпорти

Стоит отметить, что эта победа стала уже пятой кряду для «Чикаго» в начале регулярного сезона НБА. Более того, команда повторила свой лучший старт с сезона-1996/1997, когда в её рядах выступал легендарный Майкл Джордан.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джош Гидди, который набрал 32 очка, сделал 10 подборов и отдал девять результативных передач. Центровой Никола Вучевич добавил к победе 26 очков и семь подборов.

