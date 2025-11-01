Лука Дончич — второй игрок в истории НБА с серией из трёх стартовых матчей по 40+ очков

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 115:110 в пользу гостевой команды.

Во время матча лидер и разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич набрал как минимум 40 очков, став, по данным журналиста Майка Труделла в социальной сети X, всего вторым игроком в истории НБА, кому удалось это в трёх первых матчах регулярного сезона.

Ранее подобного достижения добивался только легендарный центровой Уилт Чемберлен, оформивший такие серии на старте — из семи игр в сезоне-1962/1963 и из пяти игр в сезоне-1961/1962.