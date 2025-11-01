Скидки
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Баскетбол

Лука Дончич — второй игрок в истории НБА с серией из трёх стартовых матчей по 40+ очков

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 115:110 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 16, Ландейл - 16, Джексон - 15, Кауард - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Спенсер - 12, Морант - 8, Уильямс Мл. - 7, Альдама - 7, Кончар - 6, Смолл, Холл, Проспер, Бэсси
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 44, Ривз - 21, Ларэвиа - 13, Смарт - 12, Эйтон - 9, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Джеймс, Смит

Во время матча лидер и разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич набрал как минимум 40 очков, став, по данным журналиста Майка Труделла в социальной сети X, всего вторым игроком в истории НБА, кому удалось это в трёх первых матчах регулярного сезона.

Ранее подобного достижения добивался только легендарный центровой Уилт Чемберлен, оформивший такие серии на старте — из семи игр в сезоне-1962/1963 и из пяти игр в сезоне-1961/1962.

