44-очковый дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на паркете арены «ФедЭксФорум» (Мемфис, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 112:117.

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский защитник Лука Дончич, отметившийся дабл-даблом из 44 очков, 12 подборов и шести передач.

У хозяев наивысшая результативность у австралийского форварда Джока Ландейла. В его активе 16 очков, пять подборов и одна передача.

В следующем матче «Мемфис» в гостях сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Лейкерс» примет «Майами Хит».