19:30 Мск
Баскетбол

44-очковый дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на паркете арены «ФедЭксФорум» (Мемфис, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 112:117.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 16, Ландейл - 16, Джексон - 15, Кауард - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Спенсер - 12, Морант - 8, Уильямс Мл. - 7, Альдама - 7, Кончар - 6, Смолл, Холл, Проспер, Бэсси
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 44, Ривз - 21, Ларэвиа - 13, Смарт - 12, Эйтон - 9, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Джеймс, Смит

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский защитник Лука Дончич, отметившийся дабл-даблом из 44 очков, 12 подборов и шести передач.

У хозяев наивысшая результативность у австралийского форварда Джока Ландейла. В его активе 16 очков, пять подборов и одна передача.

В следующем матче «Мемфис» в гостях сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Лейкерс» примет «Майами Хит».

Турнирная таблица НБА
Календарь НБА
