Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Портлендом»

Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Портлендом»
Комментарии

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на паркете арены «Мода-центр» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 109:107.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
109 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 23, Шарп - 19, Грант - 16, Камара - 14, Холидэй - 11, Мюррэй - 10, Уэсли - 5, Клингэн - 5, Уильямс - 4, Ян, Рупер, Рит
Денвер Наггетс: Маррей - 22, Йокич - 21, Гордон - 14, Хардуэй-младший - 11, Уотсон - 10, Валанчюнас - 10, Джонсон - 9, Браун - 5, Браун - 5, Строутер, Тайсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android