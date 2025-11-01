Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Портлендом»
Поделиться
В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на паркете арены «Мода-центр» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 109:107.
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
109 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 23, Шарп - 19, Грант - 16, Камара - 14, Холидэй - 11, Мюррэй - 10, Уэсли - 5, Клингэн - 5, Уильямс - 4, Ян, Рупер, Рит
Денвер Наггетс: Маррей - 22, Йокич - 21, Гордон - 14, Хардуэй-младший - 11, Уотсон - 10, Валанчюнас - 10, Джонсон - 9, Браун - 5, Браун - 5, Строутер, Тайсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
08:02
-
07:04
-
07:00
-
06:03
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
03:30
-
02:28
-
00:54
-
00:47
-
00:40
-
00:18
-
00:12
- 31 октября 2025
-
23:09
-
23:02
-
22:23
-
22:17
-
22:00
-
21:12
-
20:57
-
20:45
-
20:07
-
19:51
-
19:10
-
18:52
-
18:00
-
17:51
-
16:56
-
16:46
-
16:16
-
15:33
-
15:13
-
14:26
-
14:02