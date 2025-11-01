Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Портлендом»

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на паркете арены «Мода-центр» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 109:107.