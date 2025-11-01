Скидки
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Видео: победный бросок Леонарда под сирену в матче Кубка НБА «Клипперс» — «Нью-Орлеан»

Комментарии

Сегодня, 1 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра закончилась со счётом 126:124 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Харден - 22, Джонс - 16, Коллинс - 14, Зубац - 14, Бил - 9, Данн - 6, Пол - 3, Лопес - 3, Батюм - 3, Богданович, Кристи, Телфорт, Браун
Нью-Орлеан Пеликанс: Пул - 30, Уильямсон - 29, Мёрфи - 14, Фирс - 11, Джонс - 11, Бей - 8, Мисси - 6, Куин - 6, Альварадо - 4, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Маткович, Хоукинс

Следует отметить, что лёгкий форвард и лидер «Клипперс» Кавай Леонард стал героем встречи, поразив корзину соперника со средней дистанции в последние секунды матча. Перед этим форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон реализовал штрафные броски, сравняв счёт, но затем Леонард поставил красивую точку в игре.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 36 минут, проведённых на площадке, Кавай набрал 34 очка, а также записал на свой счёт шесть перехватов, пять подборов и пять результативных передач.

