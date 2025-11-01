Видео: победный бросок Леонарда под сирену в матче Кубка НБА «Клипперс» — «Нью-Орлеан»

Сегодня, 1 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра закончилась со счётом 126:124 в пользу домашней команды.

Следует отметить, что лёгкий форвард и лидер «Клипперс» Кавай Леонард стал героем встречи, поразив корзину соперника со средней дистанции в последние секунды матча. Перед этим форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон реализовал штрафные броски, сравняв счёт, но затем Леонард поставил красивую точку в игре.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 36 минут, проведённых на площадке, Кавай набрал 34 очка, а также записал на свой счёт шесть перехватов, пять подборов и пять результативных передач.