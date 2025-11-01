Результаты игрового дня НБА 1 ноября
Поделиться
В ночь с 31 октября на 1 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата состоялись восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 1 ноября:
«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 108:109;
«Индиана Пэйсерс» – «Атланта Хоукс» – 108:128;
«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторс» –101:112;
«Чикаго Буллз» – «Нью-Йорк Никс» –135:125;
«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» –112:117;
«Финикс Санз» – «Юта Джаз» –118:96;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Денвер Наггетс» –109:107;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью Орлеан Пеликанс» –126:124.
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Эмбиид - 20, Убре - 17, Эджкомб - 17, Гримс - 16, Драммонд - 6, Эдвардс - 2, Бона - 2, Уокер - 2, Лоури, Уотфорд, Брум, Гордон
Бостон Селтикс: Браун - 32, Саймонс - 19, Уайт - 15, Притчард - 15, Гарза - 9, Тиллман - 5, Гонсалес - 5, Кета - 4, Хозер - 3, Майнотт - 2, Уолш, Шейерман, Буше
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 128
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 18, Уокер - 17, Джексон - 15, Маккланг - 12, Несмит - 12, Джексон - 9, Деннис - 8, Хафф - 8, Шиппард - 4, Питер - 3, Брэдли - 2
Атланта Хоукс: Джонсон - 22, Александер-Уолкер - 21, Дэниэлс - 18, Порзингис - 15, Оконгву - 14, Рисашер - 13, Уоллес - 11, Кеннард - 6, Гуйе - 6, Данте - 2, Топпин, Ньюэлл, Крейчи, Хьюстан
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
101 : 112
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Мобли - 29, Хантер - 26, Тайсон - 18, Болл - 8, Портер - 5, Уэйд - 5, Брайант - 4, Проктор - 4, Траверс - 2, Нэнс, Томлин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 20, Барретт - 20, Баттл - 20, Барнс - 14, Мамукелашвили - 11, Шид - 9, Мюррей-Бойлс - 6, Куикли - 4, Уолтер - 3, Агбаджи - 3, Дик - 2, Могбо, Темпл
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
135 : 125
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Гидди - 32, Вучевич - 26, Досунму - 22, Бузелис - 13, Хаертер - 12, Смит - 10, Уильямс - 9, Джонс - 8, Окоро - 3, Картер, Терри, Филлипс, Эссанг
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Ануноби - 26, Бриджес - 23, Таунс - 22, Макбрайд - 8, Кларксон - 6, Робинсон - 4, Шамет - 4, Ябуселе - 3, Харт, Дадье, Колек, Диавара, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 16, Ландейл - 16, Джексон - 15, Кауард - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Спенсер - 12, Морант - 8, Уильямс Мл. - 7, Альдама - 7, Кончар - 6, Смолл, Холл, Проспер, Бэсси
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 44, Ривз - 21, Ларэвиа - 13, Смарт - 12, Эйтон - 9, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Джеймс, Смит
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 96
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Финикс Санз: Букер - 36, Аллен - 14, Данн - 13, О'Нил - 13, Гиллеспи - 12, Уильямс - 9, Игодаро - 8, Гудвин - 7, Ричардс - 4, Хэйс - 2, Малуач, Ливерс, Флеминг
Юта Джаз: Маркканен - 33, Джордж - 17, Андерсон - 8, Уильямс - 8, Нуркич - 7, Бэйли - 6, Харклесс - 5, Кесслер - 4, Клейтон - 3, Сенсабо - 3, Филиповски - 2, Хендрикс, Михайлюк, Лав
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
109 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 23, Шарп - 19, Грант - 16, Камара - 14, Холидэй - 11, Мюррэй - 10, Уэсли - 5, Клингэн - 5, Уильямс - 4, Ян, Рупер, Рит
Денвер Наггетс: Маррей - 22, Йокич - 21, Гордон - 14, Хардуэй-младший - 11, Уотсон - 10, Валанчюнас - 10, Джонсон - 9, Браун - 5, Браун - 5, Строутер, Тайсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Харден - 22, Джонс - 16, Коллинс - 14, Зубац - 14, Бил - 9, Данн - 6, Пол - 3, Лопес - 3, Батюм - 3, Богданович, Кристи, Телфорт, Браун
Нью-Орлеан Пеликанс: Пул - 30, Уильямсон - 29, Мёрфи - 14, Фирс - 11, Джонс - 11, Бей - 8, Мисси - 6, Куин - 6, Альварадо - 4, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Маткович, Хоукинс
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
08:16
-
08:02
-
07:04
-
07:00
-
06:03
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
03:30
-
02:28
-
00:54
-
00:47
-
00:40
-
00:18
-
00:12
- 31 октября 2025
-
23:09
-
23:02
-
22:23
-
22:17
-
22:00
-
21:12
-
20:57
-
20:45
-
20:07
-
19:51
-
19:10
-
18:52
-
18:00
-
17:51
-
16:56
-
16:46
-
16:16