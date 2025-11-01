Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 1 ноября

Расписание матчей Единой лиги на 1 ноября
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 1 ноября (время московское):

14:00. «Енисей» — «Зенит»;
19:30. ЦСКА — «Локомотив-Кубань».

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого шесть побед при одном поражении. Вторую позицию занимает московский ЦСКА с аналогичным показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит». На счету клуба из Санкт-Петербурга пять побед и два поражения.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян
Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android