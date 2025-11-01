Расписание матчей Единой лиги на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 1 ноября (время московское):

14:00. «Енисей» — «Зенит»;

19:30. ЦСКА — «Локомотив-Кубань».

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого шесть побед при одном поражении. Вторую позицию занимает московский ЦСКА с аналогичным показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит». На счету клуба из Санкт-Петербурга пять побед и два поражения.

