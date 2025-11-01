Скидки
Баскетбол

В США назвали условие, при котором старт Дёмина в НБА считался бы превосходным

В США назвали условие, при котором старт Дёмина в НБА считался бы превосходным
Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс оценил дебютные матчи российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). К настоящему моменту Егор принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 7,5 очка, совершал четыре подбора и отдавал 2,5 передачи.

«Егор Дёмин, первый лотерейный пик «Бруклина» за последние 15 лет, начал дебютный сезон с вопросами по поводу своего броска, но быстро развеял сомнения, реализовав 7 из первых 11 трёхочковых (40,9% из-за дуги) в первых четырёх матчах.

Если бы «Бруклин» выбрал Дёмина исключительно как снайпера по типу Джо Харриса, то его старт выглядел бы превосходно. Но клуб потратил восьмой пик драфта, рассчитывая, что россиянин станет ведущим созидателем команды, а его скромные показатели в организации атак придают раннему успеху дополнительные нюансы», — говорится в материале обозревателя.

Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян
Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян

