НБА объявила о мере для повышения точности судейских решений и улучшения качества игры

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о запуске новой системы связи между судьями и Центром видеоповторов. Начиная с 1 ноября арбитры североамериканской лиги будут использовать специальные гарнитуры для обмена информацией в режиме реального времени.

Как отмечается на официальном сайте НБА, нововведение призвано повысить точность судейских решений и улучшить игровой процесс. На первом этапе судьи будут носить устройство, закреплённое на форме, и использовать наушники только во время видеопросмотров и при необходимости во время пауз.

Вторая фаза проекта стартует в январе: арбитры начнут носить наушники на протяжении всего матча, включая игровое время. Это позволит им постоянно поддерживать связь между собой и с Центром повторов. Тестирование системы продлится как минимум до Матча всех звёзд в феврале.

Перед внедрением технология проходила обширные испытания на предсезонных матчах (2024 и 2025 годов), Летней лиге НБА (2023–2025) и в G-лиге.

