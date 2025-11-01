«Он дурак». Лука Дончич отреагировал на мнение Остина Ривза о себе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу своей результативности на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

– Вы первый игрок «Лейкерс», набирающий в среднем 45 очков в трёх матчах подряд, со времён Коби в 2007 году. Нет ли у вас цели набирать, к примеру, в среднем 40 очков за игру в сезоне?

– Это будет непросто. Иногда у меня не будет получаться набирать так много. Нужно продолжать работать. Что касается этого вопроса, то не знаю.

– Остин сказал, что ты сможешь.

– Остин – дурак, — сказал Дончич на пресс-конференции.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе четыре победы при двух поражениях.

