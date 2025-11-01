Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он дурак». Лука Дончич отреагировал на мнение Остина Ривза о себе

«Он дурак». Лука Дончич отреагировал на мнение Остина Ривза о себе
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу своей результативности на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

– Вы первый игрок «Лейкерс», набирающий в среднем 45 очков в трёх матчах подряд, со времён Коби в 2007 году. Нет ли у вас цели набирать, к примеру, в среднем 40 очков за игру в сезоне?
– Это будет непросто. Иногда у меня не будет получаться набирать так много. Нужно продолжать работать. Что касается этого вопроса, то не знаю.

– Остин сказал, что ты сможешь.
– Остин – дурак, — сказал Дончич на пресс-конференции.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе четыре победы при двух поражениях.

Материалы по теме
Остин Ривз — главный в «Лейкерс» сегодня. Без Леброна и Луки. Оцените его победный бросок!
Видео
Остин Ривз — главный в «Лейкерс» сегодня. Без Леброна и Луки. Оцените его победный бросок!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android