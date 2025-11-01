Лука Дончич повторил достижение Коби Брайанта в «Лейкерс» 2007 года

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал первым игроком в истории калифорнийской команды после Коби Брайанта, который набирал в среднем 45 очков в первых трёх матчах нового сезона. Об этом информирует ESPN. Коби такое достижение покорилось в 2007 году.

Напомним, на старте нынешнего сезона Дончич принял участие в матчах с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119) и «Миннесотой Тимбервулвз» (128:110), после чего выбыл из строя на три игры. В последнем матче с «Мемфис Гриззлиз» Лука вернулся на площадку и набрал 44 очка. В матчах с «Голден Стэйт» и «Миннесотой» на его счету было 43 и 49 очков соответственно. Таким образом, в среднем в этих трёх матчах он набирал 45,3 очка.

