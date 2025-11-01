В США указали, в каком случае Егор Дёмин сможет раскрыть свой потенциал в НБА

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс опубликовал материал, посвящённый российскому разыгрывающему «Бруклин Нетс» Егору Дёмину на основании его первых матчей в НБА.

«За первые четыре матче все 22 броска Дёмина пришлись из-за дуги. Он выглядит нерешительным при попытках атаковать кольцо, отдавая в среднем 2,5 передачи за игру, максимум — четыре во встрече с «Кливлендом». Перед игрой с «Филадельфией» на «Барклайс-центре» он находился всего в двух трёхочковых от рекорда НБА — по количеству бросков из-за дуги без единого двухочкового в начале карьеры.

Даже по меркам новичка его осторожность в проходах бросается в глаза. Поскольку другие молодые защитники «Бруклина» пока не добавляют остроты в атаке, ветеран Теренс Мэнн взял на себя роль плеймейкера в матче с «Атлантой», а Дёмин провёл на скамейке всю четвёртую четверть.

Несмотря на это, атака «Бруклина» держится на уровне, но раскрытие его потенциала напрямую зависит от того, насколько Дёмин и другие молодые защитники смогут научиться создавать пространство для партнёров», — говорится в материале обозревателя.

