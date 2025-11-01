Скидки
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
19:30 Мск
Баскетбол Новости

«Автодор» объявил о продлении контракта с Григорием Мотовиловым

Комментарии

Баскетбольный клуб «Автодор» продолжит сотрудничество с разыгрывающим Григорием Мотовиловым до конца ноября с опцией продления до завершения сезона-2025/2026. Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба.

27-летний спортсмен принял участие во всех семи матчах команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ (трижды выходил в стартовом составе), в которых в среднем набирал 9,3 очка, совершал 1,6 подбора, отдавал 3,1 передачи и делал 0,4 перехвата.

«Автодор» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе две победы и пять поражений.

Главные спортивные новости дня:

