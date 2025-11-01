Стал известен MVP Единой лиги по итогам октября

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм признан самым ценным игроком (MVP) Единой лиги ВТБ по итогам октября. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Американский спортсмен продемонстрировал следующие статистические данные центрового в сентябре и октябре: 16,4 очка, 7,3 подбора, 1,1 блок-шота и 20,7 балла эффективности. Центровой был самым эффективным игроком победного матча с «Зенитом» (28).

Фото: https://t.me/vtbleague

В настоящий момент УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. На счету казанской команды шесть побед и одно поражение. Следующий матч подопечные Велимира Перасовича проведут на выезде с клубом «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 2 ноября и начнётся в 16:00 мск.

