«Обычно с этого начинается настоящий прогресс». Эксперт оценил дебют Дёмина в НБА

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс поделился впечатлениями от первых матчей российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА. К настоящему моменту спортсмен принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 7,5 очка, совершал четыре подбора и отдавал 2,5 передачи.

«По словам Жорди Фернандеса [главного тренера «Нетс»], «Бруклин» хочет, чтобы Дёмин расширил свой арсенал за пределами дуги и стал более напористым в проходах под кольцо. Тренер отметил, что новичок уже представляет угрозу на периметре, но следующий шаг — научиться провоцировать контакт, принимать решения и находить партнёров. У Дёмина ещё есть над чем работать в этом направлении, но он, по крайней мере, осознаёт свои ограничения — а именно с этого обычно и начинается настоящий прогресс», – написал эксперт.

«Бруклин» устроил для Дёмина розыгрыш с «пауком» в коробке: