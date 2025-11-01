Скидки
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Баскетбол

Лука Дончич повторил уникальное достижение легенды НБА Уилта Чемберлена

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич повторил достижение легендарного игрока НБА Уилта Чемберлена, начав сезон с трёх матчей подряд с 40 и более набранными очками. Об этом информирует ESPN.Чемберлен сделал это дважды – семь матчей подряд в сезоне-1962/1963 и пять подряд в сезоне-1961/1962.

Напомним, Лука на старте нынешнего сезона сыграл в матчах с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119) и «Миннесотой Тимбервулвз» (128:110), после чего выбыл из строя на три встречи. В последнем матче с «Мемфис Гриззлиз» словенец вернулся на паркет, записав на своей счёт 44 очка. В матчах с «Голден Стэйт» и «Миннесотой» на его счету было 43 и 49 очков соответственно.

