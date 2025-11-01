«Зенит» проведёт матч с «Енисеем» с одним легионером в составе
Легионеры «Зенита» Андре Роберсон, Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф пропустят выездной матч с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это следует из официального протокола встречи на официальном сайте Единой лиги. Игра состоится сегодня, 1 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени. Таким образом, сине-бело-голубые проведут матч лишь с одним легионером — американским разыгрывающим Трентом Фрейзером.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
1-я четверть
21 : 14
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Рыжов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин, Антипов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Узинский, Земский, Кривых, Воронцевич, Емченко, Дулкай
Также отметим, что встречу в Красноярске пропускает российский атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов.
Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:
