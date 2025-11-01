Скидки
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Баскетбол

«Зенит» проведёт матч с «Енисеем» с одним легионером в составе

Комментарии

Легионеры «Зенита» Андре Роберсон, Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф пропустят выездной матч с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это следует из официального протокола встречи на официальном сайте Единой лиги. Игра состоится сегодня, 1 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени. Таким образом, сине-бело-голубые проведут матч лишь с одним легионером — американским разыгрывающим Трентом Фрейзером.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
1-я четверть
21 : 14
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Рыжов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин, Антипов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Узинский, Земский, Кривых, Воронцевич, Емченко, Дулкай

Также отметим, что встречу в Красноярске пропускает российский атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов.

Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

