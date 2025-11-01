Скидки
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Маркус Бингэм отреагировал на получение награды MVP Единой лиги по итогам октября

Маркус Бингэм отреагировал на получение награды MVP Единой лиги по итогам октября
Комментарии

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм дал комментарий по поводу получения награды самому ценному игроку (MVP) Единой лиги ВТБ по итогам октября.

«Благодарю Единую лигу ВТБ за признание. Для меня большая честь стать самым ценным игроком месяца в турнире. Ещё хочу сказать спасибо тренерскому штабу УНИКСа и моим одноклубникам. Без вас этого бы не произошло. Считаю, начало положено, и моя индивидуальная награда по итогам октября – первый шаг на пути к новым вершинам», — приводит слова Бингэма пресс-служба УНИКСа.

Бингэм показал следующие статистические данные центрового в сентябре и октябре: 16,4 очка, 7,3 подбора, 1,1 блок-шота и 20,7 балла эффективности.

Комментарии
