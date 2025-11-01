Джа Морант лаконично ответил журналистам после поражения в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант неохотно и с досадой отвечал на вопросы СМИ после поражения команды в матче Кубка НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:117).

Джа кратко ответил на вопрос о причинах неудачи: «Спросите тренерский штаб». Когда его попросили уточнить, что команда могла сделать лучше, баскетболист добавил: «По их мнению, наверное, — не выпускать меня на площадку».

В матче с «Лос-Анджелесом» Морант провёл на паркете почти 31 минуту и за это время набрал восемь очков, совершил один подбор и отдал семь результативных передач. В общей сложности к настоящем моменту Джа сыграл в шести матчах, в которых в среднем набирал 20,8 очка, 3,3 подбора и 6,7 передачи.

