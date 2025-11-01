Скидки
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Баскетбол

Джа Морант лаконично ответил журналистам после поражения в матче с «Лейкерс»

Джа Морант лаконично ответил журналистам после поражения в матче с «Лейкерс»
Комментарии

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант неохотно и с досадой отвечал на вопросы СМИ после поражения команды в матче Кубка НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:117).

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 16, Ландейл - 16, Джексон - 15, Кауард - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Спенсер - 12, Морант - 8, Уильямс Мл. - 7, Альдама - 7, Кончар - 6, Смолл, Холл, Проспер, Бэсси
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 44, Ривз - 21, Ларэвиа - 13, Смарт - 12, Эйтон - 9, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Джеймс, Смит

Джа кратко ответил на вопрос о причинах неудачи: «Спросите тренерский штаб». Когда его попросили уточнить, что команда могла сделать лучше, баскетболист добавил: «По их мнению, наверное, — не выпускать меня на площадку».

В матче с «Лос-Анджелесом» Морант провёл на паркете почти 31 минуту и за это время набрал восемь очков, совершил один подбор и отдал семь результативных передач. В общей сложности к настоящем моменту Джа сыграл в шести матчах, в которых в среднем набирал 20,8 очка, 3,3 подбора и 6,7 передачи.

Джа Морант разминается вместе со своей дочерью:

