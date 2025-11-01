Скидки
Баскетбол Новости

Дончич установил достижение, за всю историю НБА покорявшееся лишь Джордану и Чемберлену

Дончич установил достижение, за всю историю НБА покорявшееся лишь Джордану и Чемберлену
Аудио-версия:
Комментарии

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал автором достижения, которое за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) покорялось лишь легендам лиги Майклу Джордану и Уилту Чемберлену. Как информирует ESPN, ранее только Чемберлен и Джордан (в сезоне-1986/1987) набирали не менее 125 очков в первых трёх матчах на старте сезона. У Дончича в первых трёх играх 136 очков.

На старте нынешнего сезона НБА словенский спортсмен сыграл в матчах с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119) и «Миннесотой Тимбервулвз» (128:110), где набрал 43 и 49 очков соответственно. После он выбыл из строя на три встречи. По возвращении в строй Дончич сыграл с «Мемфис Гриззлиз», где набрал 44 очка.

Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус:

