Беленицкий — о предстоящем матче с «Пари НН»: расслабляться с ними нельзя ни на секунду

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«У нас серьёзный настрой. Все собранны по максимуму. К сожалению, последний матч с ЦСКА получился не самым удачным. Поэтому мы хотим исправиться и вернуть всё на свои места.

Это команда, которая очень хорошо играет против лидеров. Даже несмотря на то что у них сейчас много травм и не все игроки в строю, они всегда готовы дать бой любому, будь то УНИКС или ЦСКА. Расслабляться с ними нельзя ни на секунду.

В первую очередь нам нужно продемонстрировать командный баскетбол и постараться разбить их защитные построения. Бежать и бороться за подборы в нападении, ведь у них достаточно низкая ротация», — приводит слова Беленицкого пресс-служба клуба.

Матч УНИКС — «Пари Нижний Новгород» состоится 2 ноября в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы занимают первое место в турнирной таблице, нижегородцы располагаются на девятой строчке.