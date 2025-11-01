Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Беленицкий — о предстоящем матче с «Пари НН»: расслабляться с ними нельзя ни на секунду

Беленицкий — о предстоящем матче с «Пари НН»: расслабляться с ними нельзя ни на секунду
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас серьёзный настрой. Все собранны по максимуму. К сожалению, последний матч с ЦСКА получился не самым удачным. Поэтому мы хотим исправиться и вернуть всё на свои места.

Это команда, которая очень хорошо играет против лидеров. Даже несмотря на то что у них сейчас много травм и не все игроки в строю, они всегда готовы дать бой любому, будь то УНИКС или ЦСКА. Расслабляться с ними нельзя ни на секунду.

В первую очередь нам нужно продемонстрировать командный баскетбол и постараться разбить их защитные построения. Бежать и бороться за подборы в нападении, ведь у них достаточно низкая ротация», — приводит слова Беленицкого пресс-служба клуба.

Матч УНИКС — «Пари Нижний Новгород» состоится 2 ноября в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы занимают первое место в турнирной таблице, нижегородцы располагаются на девятой строчке.

Сейчас читают:
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android