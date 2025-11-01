Скидки
Баскетбол Новости

«Енисей» — «Зенит», результат матча 1 ноября 2025, счет 83:78, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» с одним легионером в составе проиграл «Енисею» в матче Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Красноярске местный «Енисей» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25). Игра проходила в упорной борьбе, победитель определился на последних минутах, где удачливее были красноярцы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 23, Сонько - 19, Артис - 15, Долинин - 8, Тасич - 7, Рыжов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин, Антипов
Зенит: Фрейзер - 26, Емченко - 17, Воронцевич - 13, Щербенев - 10, Мартюк - 7, Земский - 4, Узинский - 1, Карасёв, Кривых, Дулкай

Лучшую результативность в составе победителей показал американский разыгрывающий Мэтт Коулмэн. Он принёс своей команде 23 очка. Также в его активе четыре результативные передачи. У «Зенита» больше всего очков набрал американский разыгрывающий Трент Фрейзер (26). Также на его счету три подбора и четыре передачи.

Отметим, что легионеры «Зенита» Андре Роберсон, Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф матч с «Енисеем» пропускали. В составе клуба из Санкт-Петербурга на площадку выходил лишь один легионер — Фрейзер.

В следующем туре регулярного чемпионата «Енисей» дома сыграет с «Самарой». Матч состоится 8 ноября и начнётся в 12:00 по московскому времени. «Зенит» следующую встречу проведёт в Краснодаре с «Локомотивом-Кубань». Она состоится 9 ноября. Начало — в 14:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
